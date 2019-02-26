Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле, в Москве.

«Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле сего года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил своего визави с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений.

Minval.az