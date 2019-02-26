Глава партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента действующему президенту страны Петру Порошенко.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту», — сказала она во вторник с трибуны украинского парламента.

Тимошенко добавила, что накануне журналисты опубликовали расследование, в котором стало известно о причастности Порошенко и его окружения к контрабандным закупкам запчастей для украинской армии из России по завышенным ценам.

«По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии. Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — добавила лидер «Батькивщины», передает ТАСС.

Согласно статье 111 конституции Украины, президент Украины «может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления». Однако для реализации статьи конституции необходим механизм, который должен быть прописан в специальном законе об импичменте. Его Рада не может принять с 1996 года.

Ранее Тимошенко обещала, что спецзакон об импичменте главы государства будет принят, когда она станет президентом.

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