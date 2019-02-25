Бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Альва Джонсон заявила, что американский лидер поцеловал ее без разрешения перед митингом во Флориде в августе 2016 года, пишет The Washington Post.

Джонсон подала соответствующий иск, в Белом доме обвинения в адрес Трампа отвергли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что обвинения Джонсон «на первый взгляд абсурдные».

«Этого никогда не было и прямо противоречит нескольким заслуживающим доверия свидетельствам очевидцев», — написала в ответе WaPo Сандерс.

В иске девушка утверждает, что Трамп схватил ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать ее в губы.

«Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала этого и не хотела. Я все еще вижу, как его губы приближаются прямо к моему лицу», — прокомментировала Джонсон.

Кроме того, 43-летняя мать четверых детей обвиняет штаб Трампа в дискриминации. По словам Джонсон, ей заплатили меньше, чем белым коллегам-мужчинам. Джонсон сожалеет о том, что работала в штабе Трампа, пишет издание.

Minval.az