Житель Калифорнии через суд добился компенсации в 21 миллион долларов за то, что ему пришлось отсидеть в тюрьме 39 лет за преступление, которое он не совершал. Об этом сообщили Gulf Times.

Крейг Коли угодил в тюрьму за убийство женщины и ее четырехлетнего сына, совершенное в 1978 году, а вышел только в 2017 году. К тому моменту ему уже было 70 лет.

Главным свидетелем со стороны обвинения стала соседка дома, в котором проживали жертвы.

Теперь же защита обнаружила улики, которые подтверждают невиновность мужчины. На простыне погибшей нашли сперму и частицы кожи другого мужчины.

Возобновленное расследование показало полную невиновность Коли.

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