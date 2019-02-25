Председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли отреагировал на критику в свой адрес из-за заявления о том, что «если работают два человека в семье, то можно прожить на 180 манат».

Парламентария накануне жестко раскритиковали в соцсетях, кроме того, в Сети распространился список объектов, принадлежащих депутату и членам его семьи.

В интервью Qaynarinfo депутат заявил, что «распространяемая информация о его бизнесе – это абсурд, и что она не основана ни на каких фактах».

«Все это ложь. В прессе постоянно выходят опровержения на этот счет. Я хорошо знаю, кто распространил этот список, этот человек играет со своей судьбой. В какой-то момент ему придется ответить. Я уже 50 лет в политике, все меня хорошо знают. Если бы это было правдой, меня бы уже привлекли к ответственности. Во-вторых, та часть моего интервью Real TV была полностью искажена, так не должно происходить. Мысли нельзя искажать. Сейчас такое время, когда люди раздражаются от этого. Надо быть внимательнее и осторожнее. От моего имени написали, что взбрело им в голову. Жители Лянкярана смеются по этому поводу. Все ругательства в мой адрес возвращаются обратно. Советую прессе быть объективнее, чтобы народ не следовал психологии масс», — сказал Х.Раджабли.

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