«Я часто бываю среди народа, встречаюсь с пенсионерами, малоимущими семьями, общаюсь с людьми. Люди испытали большую радость, когда узнали о повышении пенсий. С 1 марта они почувствуют перемены в своей жизни. Эта цифра очень большая».

Об этом заявил председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли.

Депутат также решил напомнить, что в стране минимальная зарплата выросла на 50 манат.

«Разве это мало? У людей растут потребности по мере их обеспечения. Меня могут спросить: “Хады мяллим, может ли человек прожить на 180 манат?”. Конечно, было бы трудно. Но если работают два человека в семье, в двух местах, то можно прожить на 180 манат. Конечно, тут есть сложности и мы понимаем это. Но это не значит, что человек должен забывать то, что было прежде. Раньше эта сумма составляла 130 манат, теперь — 180 манат», — отметил парламентарий в интервью телеканалу Реал.

Пользователи социальных сетей высмеяли депутата за его мнение.

Minval.az