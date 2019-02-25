Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.

Как передает Газета.ру, по словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.

«Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта», — написал Трамп.

Minval.az