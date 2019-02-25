Перьевая ручка первого в мире космонавта Юрия Гагарина и документ, написанный его рукой, выставлены на торги аукционного дома Cazo во Франции.

Как передает РИА Новости, оценочная стоимость лота, куда входит перьевая ручка и страница текста, написанная рукой Гагарина, составляет 15-20 тысяч евро. Черная ручка со вставками желтого металла выполнена в виде ракеты, закрепленной на черном цоколе. На подставке сверху есть надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу — красная бархатная бумага и штамп изготовителя. Автограф Гагарина — поздравительный текст, адресованный советским морякам и речникам.

Еще один лот, эстимейт которого — 5-7 тысяч евро, состоит из 12 фотографий Гагарина, сделанных 24 марта 1968 года — за три дня до его гибели. Один из снимков был опубликован в советской печати в 1986 году, тогда как еще 11 ранее нигде не публиковались. На черно-белых карточках запечатлен космонавт, одетый в строгий костюм, его жена Валентина и две дочери — Елена и Галина. Фотографии сделаны в квартире Гагариных в Звездном городке под Москвой.

«Среди людей второй половины 20 века имя Юрия Алексеевича Гагарина стоит особняком: подвиг, который он совершил, положил начало новой эры человечества. Поэтому неудивительно, что фамилия Гагарина известна во всех странах мира и всегда вызывает восхищение! Я сталкивалась с людьми, которые были знакомы с ним, и у всех при рассказе о Юрии Алексеевиче появлялась улыбка, и рассказ начинался с фразы: «Солнечный, светлый был человек и добрый», — рассказала представитель аукционного дома Татьяна Барышева.

Среди книжных лотов, выставленных на торги — уникальный экземпляр мемуаров Казановы, изданный в 1932 году в Париже. Экземпляр уникален тем, что содержит 10 оригинальных эротических акварелей Фёдора Рожанковского. Он, как многие известные художники того времени, был знаменит в этой области, создавая иллюстрации к книгам «Учебник вежливости для девочек из частного пансиона» (1926),»Эротические стихи» Пьера Луиса (1937) и другим. Уникальность этого экземпляра и в том, что, как рассказали организаторы аукциона, это единственный известный экземпляр с такой заменой иллюстраций.

Всего на аукционе представлены 29 лотов, среди которых — книги, фотографии и газеты, связанные с историей белого движения, сборники футуристов, памятное кольцо в честь 200-летия лейб-гвардии казачьего полка и неизвестная ранее фотография фаворита императора Николая II и его семьи Григория Распутина.

Торги проходят онлайн, итог им будет подведен 3 марта.

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