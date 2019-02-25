Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле пешком с семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА Новости.

Отмечается, что колумбийские дипломаты пешком пересекли государственную границу в Сан-Антонио, при этом их сопровождала венесуэльская полиция.

23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку «территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу». Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.

Позднее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.

Minval.az