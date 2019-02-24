Папа Римский Франциск призвал сделать церкви и все места отправления культа полностью безопасными для детей, передает Reuters.

Уточняется, что об этом он рассказал в рамках встречи на тему «защита несовершеннолетних в церкви», которые подвергаются сексуальному насилию.

Папа Франциск призвал к «всеобщей борьбе» с «отвратительным» преступлением, которое должно быть «стерто с лица» земли.

«Проблема сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны членов клира давно вызвала громкий скандал в церкви», — добавил папа Римский.

Он подчеркнул, что необходимо сделать безопасную церковь для несовершеннолетних, «чтобы подобные преступления не повторились вновь».

Для осуществления этой цели Папа Римский Франциск призвал к сотрудничеству «со всеми людьми доброй воли и всеми позитивными силами общества во всех странах и на международном уровне».

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