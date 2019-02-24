В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет. Об этом в воскресенье, 24 февраля, пишет интернет-сайт bdnews24.com.

«Насколько нам известно, вооруженный человек угрожал пилоту пистолетом», — сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

Как рассказал порталу представитель Военно-воздушных сил, злоумышленник требовал переговоров с премьер-министром страны Хасиной Вазед.

Подозреваемого в захвате самолета удалось задержать, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

***

Неизвестный захватил пассажирский Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Gulf Business.

Захваченное воздушное судно выполняет рейсы из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге. Как отмечает издание, преступник попытался взять на себя управление самолетом. Около 17:40 по местному времени пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.

По информации агентства Reuters, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Как указывает Gulf Business, на борту вместе с преступником могут находиться два члена экипажа и правоохранители.

Силы безопасности оцепили аэропорт, отмечает издание.

Minval.az