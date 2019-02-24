Победителем на внеочередных выборах председателя Великого национального собрания Турции стал депутат Партии справедливости и развития Мустафа Шентоп.

Как информирует российский интернет-портал news.ru, он является членом Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны Тайип Эрдоган. В третьем туре выборов за Шентопа проголосовали 336 парламентариев. В первых двух турах ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов. Для победы необходимо набрать более 301 голоса.

Конкуренцию Шентопу составили оппозиционер Энгин Алтай, Серпиль Кемальбай Пекгезегю и Имам Хусейн Филиз.

Ранее спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что подаёт в отставку в связи с тем, что он будет баллотироваться на пост мэра Стамбула на местных выборах.

Minval.az