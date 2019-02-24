59-летний мужчина стал жертвой редкого состояния, поражающего всего от 0,1 до 1% населения.

Как сообщает BMJ Case Reports, у мужчины, имя которого не называется, в течение двух лет был постоянно заложен нос. Кроме того, у него было ощутимо снижено обоняние. В ходе обследований выяснилось, что причиной ухудшения состояния здоровья стал зуб, который вырос прямо в ноздре.

Подобное встречается крайне редко: эксперты нашли только 23 подобных случаев, зарегистрированных в период с 1959-го по 2008-ой гг.

Рост зуба в носу может быть следствием травм лица, инфекций или же генетической мутации, известной как «волчья пасть» (расщелина неба). Хотя неназванный пациент действительно сломал челюсть и нос в молодые годы, врачи не смогли найти никакой связи между этим обстоятельством и ростом зуба в ноздре в пожилом возрасте.

Интраназальный зуб был успешно удален, и после курса лечения антибиотиками, состояние здоровья мужчины улучшилось.

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