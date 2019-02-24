Жертвами военных действий в Афганистане за 2018 год стали 3 тысячи 804 мирных жителя, еще 7 тысяч 189 пострадали, сообщается в докладе миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН), передает РИА Новости.

В докладе сообщается, что по сравнению с прошлым годом количество погибших увеличилось на 11%. Таким образом, общее число погибших и пострадавших составило почти 11 тысяч человек. Отмечается, что число погибших — рекордное с начала учета.

«Больше мирных жителей погибли в конфликте в Афганистане в прошлом году, чем в любое время с начала учета», — сообщается в заявлении UNAMA.

UNAMA сообщила в докладе, что наибольшее число человек погибли в результате атак антиправительственных сил (63%), среди которых движение «Талибан» (37%), террористическая группировка «Исламское государство» (20%) и другие антиправительственные силы (6%).

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