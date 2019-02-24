Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, сообщает РИА Новости.

Накануне вечером в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик с праздничного мероприятия, которое прошло в Октябрьском отделении полиции Улан-Удэ. На кадрах видно, как в зал, где сидят полицейские, входит девушка и исполняет эротический танец на стуле. После этого МВД Бурятии назначило служебную проверку.

В результате выяснилось, что выступление организовала старший дознаватель отдела полиции № 2. Ее уже уволили из органов внутренних дел.

Кроме того, начальнику управления, его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела и его заместителю объявили предупреждения о неполном служебном соответствии за низкий уровень воспитательной работы.

Minval.az