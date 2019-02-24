Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях встретиться с лидером США Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта, передаёт Анадолу.

«После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам [президент США Дональд] Трамп посетит Турцию», — сказал он.

Эрдоган прокомментировал состоявшийся 22 февраля телефонный разговор с американским коллегой. «Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии», — подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также вновь высказался о перспективах создания зоны безопасности на севере Сирии. «Если вдоль турецкой границы будет создана какая-либо зона безопасности, она должна находиться под контролем Турции», — отметил он.

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