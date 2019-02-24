Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан ибн Абдель Азиз Аль Сауд стала первым послом-женщиной Саудовской Аравии в США, сообщает саудовское новостное агентство SPA.

Отмечается, что принцесса является дочерью Бандара, возглавлявшего саудовскую дипмиссию в Вашингтоне на протяжении 22 лет.

Принцесса Рима получила образование в США и в 2014 году вошла в топ-200 влиятельных женщин по версии Forbes.

На своей странице в Twitter она поблагодарила короля Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда за доверие и пообещала приложить все усилия для того, чтобы служить своей стране и её гражданам.

В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права после вступления в силу королевского указа, разрешающего женщинам водить автомобиль.

Minval.az