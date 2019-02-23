Несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы. Об этом сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо на своей странице в Twitter в субботу, 23 февраля.

«Мы сообщаем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы. Режим узурпатора мешает их прохождению, однако он не помешает нашей решимости жить в свободе», – написал он.

В свою очередь испанское издание ABC сообщает, что не менее 20 человек получили ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими нацгвардии Венесуэлы.

Люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.

Minval.az