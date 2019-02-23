В городе Нантер, который находится в пригороде Парижа, состоялась церемония кремации тела умершего немецкого кутюрье Карла Лагерфельда. Об этом сообщает журнал Closer в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что небольшая церемония прошла накануне в пятницу. На ней присутствовали родственники и друзья покойного. Среди них была Вирджиния Виар, которая сменила кутюрье на посту креативного директора дома моды Chanel, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также принцесса Монако Каролина.

Сам Лагерфельд ранее заявлял, что не хочет пышных похорон. Вероятно, его прах развеют вместе с прахом его матери и его давнего сожителя Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году.

«Я попросил, чтобы меня кремировали и мой прах развеяли с прахом моей матери и Шупет (его кошки – ред.), если она умрет раньше меня», – рассказывал кутюрье в одном из последних интервью.

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