Итальянская оппозиция потребовала от правительства Италии ответить на обвинения в связях главы МВД Маттео Сальвини и российского Кремля, сообщает DW.

21 февраля журналисты итальянского издания L’Espresso в своем материале сообщили, что в 2018 году Сальвини пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Деньги якобы предназначались для финансирования правопопулистской партии «Лига» в преддверии выборов в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года. Организатором схемы, по словам авторов статьи, являлся Джанлука Савойни, преданный помощник итальянского министра внутренних дел.

По версии издания, Савойни договорился о покупке итальянской нефтяной компанией 3 млн тонн российского дизельного топлива. Доход от сделки предполагалось направить «Лиге», федеральным секретарем которой является Сальвини.

Журналисты признают, что у них нет доказательств исполнения сделки. При этом авторы публикации подчеркивают, что она обсуждалась в Москве в октябре 2018 года, когда Маттео Сальвини прибыл в Россию на мероприятие с участием деловых кругов Италии. Переговоры о возможной сделке прошли через несколько часов после встречи итальянского министра с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, утверждает издание.

«Лига» «не впервые оказывается вовлеченной в постыдные отношения, учитывая ее особенные дружеские связи с Путиным», заявили представители Демократической партии Италии. Они призвали власти страны безотлагательно прояснить ситуацию.

Объяснение главы МВД — «в национальных интересах» Италии, написала в своем микроблоге Twitter член левоцентристской партии «Свободные и равные» и бывший спикер Палаты депутатов Лаура Больдрини.

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