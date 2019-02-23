Крупный пожар произошел на парковке авиасалона Aero India-2019 в индийском Бангалоре.

Огонь уничтожил около трех сот различных транспортных средств, на которых приехали гости мероприятия.

Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

«Огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. Сотни припаркованных транспортных средств, среди которых были мотоциклы и легковые автомобили, сгорели», — сообщил телеканалу старший офицер полиции М.Н.Редди.

Во время пожара никто не пострадал, так как парковка находится далеко от места массового скопления людей.

Ситуацию контролировали с вертолета. На время борьбы с огнем все полеты в рамках Aero India — 2019 были приостановлены.

Minval.az