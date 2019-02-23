Японский зонд «Хаябуса-2» собрал для доставки на Землю от 10 до 100 миллиграммов грунта с астероида Рюгу.

На кадрах видно, как зонд снизился к астероиду, выстрелил по поверхности танталовой пулей и собрал образцы вещества, после чего благополучно вернулся на прежнюю орбиту.

Интересно, что площадки для забора грунта были выбраны заранее. Наиболее пригодным оказалось место L08-E1, расположенное близко к маркеру-целеуказателю, который был сброшен на астероид в октябре 2018 года.

21 февраля 2019 года станция начала сближаться с астероидом со скоростью около 0,4 метра в секунду. Затем аппарат выстрелил по поверхности пятиграммовой танталовой пулей, собрал пыль и мелкие обломки породы, поднявшиеся вверх, при помощи поворотного устройства и поместил их в отсек для образцов. Операция заняла несколько секунд.

Зонд исследует астероид Рюгу с июня 2018 года. Научная программа рассчитана на полтора года. Планируется исследовать Рюгу с орбиты и с его поверхности.

Minval.az