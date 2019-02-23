Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ развернуть армейские силы на границе с Колумбией.

«В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы«, — говорится в Twitter командования ВС страны.

При этом представитель командования подчеркнул, что «никто не сдается, никто не устает. Сдаться — это предательство».

Ранее Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией. Правительство Венесуэлы категорически отказалось принимать гуманитарную помощь от ряда стран в адрес оппозиции.

Напомним, что спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя временным главой Венесуэлы. Его легитимность признали США, страны группы Лимы и ряд стран ЕС.

Minval.az