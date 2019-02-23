Комментируя инцидент на своей странице в Facebook, Додон подчеркнул, что находится в безопасности.

«Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны. Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП.Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы. Я в порядке, сейчас направляюсь на встречу с гражданами. Уверенно движемся дальше!».

Напомним, что кортеж президента Молдовы попал в ДТП накануне, 22 февраля.