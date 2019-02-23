Во Франции стартовала очередная акция «желтых жилетов». Сотни протестующих, некоторые из которых одеты в желтые жилеты, заблокировали подъезды к логистическому центру компании Amazon в Тулузе.

Протестующие разместили на проезжей части несколько больших покрышек, чтобы не дать грузовикам выехать со складов. Ранее они неоднократно блокировали здание Amazon, сообщает телеканал France 3.

Манифестанты также призвали своих сторонников прийти на акцию протеста в центр города. В эту субботу «желтые жилеты» намерены провести 15-й общенациональный день протестов.

Minval.az