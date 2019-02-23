В Южной Каролине разгорелся скандал после обнародования видеозаписи, на которой десятилетние школьники собирают на поле хлопок под «песню рабов».

Согласно сообщению телеканала Fox News, родители одного из учеников пожаловались в учебное заведение из-за слов песни. По словам матери школьника, похожие песни пели темнокожие рабы на плантациях.

Она обратила внимание на то, что в песне поется, что «мне нравится, когда ты заполняешь мешок. Мне нравится, когда ты не разговариваешь. Сделай для меня деньги».

В самой школе утверждают, что детей вывезли в поле с целью провести урок, посвященного Великой депрессии. При этом администрация школы утверждает, что автором, вызвавших негодование родителей ученика слова песни, является учитель, к тому же афроамериканец, родители которого работали на хлопковых плантациях в конце 1920-х годов.

Данное учебное заведение было создано афроамериканцами чуть позже, в 1929 году. А полевые уроки, как отмечает телеканал, давно входят в программу этой школы по изучению истории.