Президент США Дональд Трамп пообещал воспользоваться правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Associated Press.

«Наложу ли я вето? 100 процентов», — сказал Трамп.

Отмечается, что в случае введения режима ЧП, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства.

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