Президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении в стране чрезвычайного положения на год. Об этом сообщает RTVI.

Аль-Башир объявил об этом в обращении к народу с трибуны перед президентским дворцом. Он сказал, что такие меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса.

В своем обращении он также призвал парламент Судана отложить рассмотрение конституционных поправок, которые позволят ему баллотироваться на новый срок на президентских выборах в 2020 году. Телекомпания Аль-Джазира сообщила, что президент распуcтил кабинет и местные органы власти по всей стране.

Признавая массовые протесты, которые продолжаются в стране с конца декабря, президент сказал, что «требования нашего народа об улучшении условий жизни являются законными». Изначально протесты в стране были спровоцированы ростом цен на хлеб и бензин, но позже люди стали требовать отставки президента, который находится у власти с 1993 года.

Minval.az