Бывший директор американского центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в прошлом году сообщил госсекретарю США Майку Помпео о готовности отказаться от программы создания ядерного оружия ради своих детей. Об этом информирует «Рёнхап».

«Помпео спросил председателя Кима: «Вы действительно намереваетесь денуклеаризироваться?…» Председатель сказал: «Вы знаете, я отец, я муж, у меня есть дети, и я не хочу, чтобы мои дети носили с собой ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь. Это был его ответ», — заявил Эндрю Ким.

Minval.az