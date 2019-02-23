Иран соблюдает ограничения развития своей ядерной программы, которые установлены Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщают Reuters и Assoiated Press со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В конфиденциальном квартальном отчете МАГАТЭ говорится, что Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых. МАГАТЭ также сообщило, что Иран своевременно предоставляет доступ ко всем объектам, которые инспекторам организации нужно посетить.

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