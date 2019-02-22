Пилот палубного истребителя F-15, приписанный второму истребительному авиакрылу Национальной гвардии США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Портленда.

Перед приземлением пилот произвел сброс вооружения в океан, сообщает онлайн-издание

The Drive.

После взлета обнаружилась неисправность — не убралась одна из стоек шасси. Руководитель полетов принял решение сажать самолет в аэропорту Портленда, на полосу, которая оборудована аэрофинишером.

Перед посадкой, для предотвращения возможных инцидентов, пилот произвел сброс ракет, после чего совершил благополучную посадку на аэродром.

Согласно сообщению, пилот «утопил» около семи миллионов долларов. Именно такова общая стоимость шести ракет AMRAAM и двух Sidewinder.

Командование ВМС США подтвердило факт сброса вооружений в океан.

Minval.az