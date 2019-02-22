Парламент Грузии проголосовал против принятия резолюции об объявлении режима экс-президента республики Михаила Саакашвили преступным, сообщает «Интерфакс».

Резолюцию внесли в парламент депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В ней говорится, что «преступный, авторитарный режим Саакашвили путем фальсификации выборов узурпировал законодательную и исполнительную власть в Грузии». Авторы считают, что «режим Саакашвили подчинил себе судебную систему, которая осудила, признав виновными, более 8 процентов населения, которые подверглись в тюрьмах пыткам и нечеловеческому отношению».

В резолюции отмечается, что в период президентства Саакашвили в местах лишения свободы находились 190 политических заключенных.

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