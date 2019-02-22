Украина предложила странам-участницам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) внести в законодательство норму об уголовной ответственности за въезд в Крым не с ее территории.

Об этом сообщил прокурор прокуратуры Крыма (входит в Генеральную прокуратуру Украины) Гюндуз Мамедов.

«Предлагаем международной организации ГУАМ внести в свое законодательство норму о нарушении правил въезда и выезда с данной территории. У нас это уже уголовное преступление. И тогда, если, например, гражданин Грузии незаконно въедет в оккупированный Крым, он совершит преступление и может быть привлечен к ответственности у себя на родине», — сказал Мамедов в интервью украинскому изданию «theБабель».

По словам прокурора, партнеры Украины по ГУАМ сейчас рассматривают это предложение.

Minval.az