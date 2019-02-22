Соединенные Штаты не позволят России и Китаю получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Он заявил, что данные территории должны в равной степени использоваться странами Арктического совета, а потому господство какого-то одного государства не допустимо, передает американский политический журнал Washington Examiner.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех», — подчеркнул он.

При этом Фогго отметил, что США не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина слишком мала для американских кораблей. Что же касается присутствия в регионе Китая, то военнослужащий напомнил о том, что он не состоит в Арктическом совете, а является простым «наблюдателем», следовательно, не имеет права на пользование данными водами.

Кроме того, по мнению командующего, отношения между Москвой и Пекином на деле не такие близкие, а потому между ними возможны разногласия по Арктике.

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