Объем суверенного долга в мире в 2019 году достигнет $50 трлн, прогнозирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings.

Правительства привлекут в этом году эквивалент $7,78 трлн, что на 3,2% превысит показатель за 2018 год.

«Около 70%, или $5,5 трлн, валового объема заимствований пойдет на рефинансирование долгов, по которым наступает дата погашения, в результате чистый объем привлечения будет составлять порядка $2,3 трлн, или 2,6% ВВП стран с рейтингом», — отмечает кредитный аналитик агентства Карен Вартапетов.

В другом отчете S&P GR сообщило, что 20 крупнейших в мире стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) привлекут эквивалент $1,41 трлн из коммерческих источников в 2019 году, что на 5,6% больше показателя за прошлый год.

Чуть менее половины этого объема пойдет на рефинансирование долгов, по которым наступает дата погашения. В результате чистый объем заимствований в текущем году увеличится на 11% — до $755 млрд.

Ожидается, что Китай вновь станет лидером по объемам суверенных заимствований среди стран EM — $655 млрд. Бразилия привлечет $204 млрд и Индия — $89 млрд. В результате на эти три государства придется свыше 67% общего объема заимствований 20 стран EM.

По регионам доля Азии в совокупном объеме привлечений составит более 64% в 2019 году (рост на 6% относительно прошлого года), на Латинскую Америку — 20%, оставшиеся 16% — на Европу, Ближний Восток и Африку.

Minval.az