Советский районный суд Брянска признал недействительным брак, который заключили местная жительница и иностранец. Об этом пишут «Брянские новости».

Как установила прокурорская проверка, 36-летний гражданин Азербайджана женился на 41-летней россиянке, чтобы получить разрешение на временное пребывание в нашей стране, а позже – российское гражданство.

Поскольку брак был заключён только ради получения российского паспорта, а не для создания семьи, прокурор направил в суд исковое заявление о признании такого брака недействительным и его расторжении. В итоге суд этот сомнительный семейный союз отменил.

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Minval.az