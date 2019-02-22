В результате проливных дождей в центральной и юго-западной частях Пакистана погибли 26 человек.

Как сообщил журналистам глава Центра по борьбе со стихийными бедствиями пакистанской провинции Белуджистан Имран Закрун, из-за сильных ливней пострадали 450 семей, в регионе объявлено чрезвычайное положение.

По его словам, в районе Пир Гот провинции Белуджистан удалось спасти 50 человек.

«В результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями, в этом регионе погибли три человека», — цитирует «Анадолу» Закруна.

Заместитель губернатора провинции Белуджистан Шабир Ахмед Менгал сообщил, что в сельских районах проведена операция по спасению 200 семей, пострадавших от стихийного бедствия.

В спасательных операциях задействованы вертолеты.

Minval.az