В сирийском городе Ракка, который некоторое время считался «столицей» «Исламского государства», обнаружено массовое захоронение жертв террористов. Как сообщает «Медуза», AFP называет его крупнейшим из найденных на сегодняшний день: в братских и отдельных могилах похоронены не менее 3500 человек. Тела 120 погибших уже эксгумированы.

Ракка находилась под контролем террористов «Исламского государства» в течение почти четырех лет. Сирийские вооруженные формирования, действовавшие при поддержке США, отбили город в октябре 2017 года.

Minval.az