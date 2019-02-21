Немецкая оружейная компания Heckler & Koch оштрафована на 3,7 миллиона евро за нарушение закона «О контроле над оружием».

Как пишет «Анадолу», административный суд Штутгарта приговорил пять бывших менеджеров компании к штрафу в размере 3,7 миллиона евро за незаконную продажу оружия в Мексику.

Компания в нарушение действующего законодательства продала 4500 винтовок на сумму 4,1 миллиона евро в районы на севере Мексики, где часто вспыхивают перестрелки между полицейскими и наркоторговцами.

Ежегодный доход Heckler & Koch составляет 182 миллиона евро в год.

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