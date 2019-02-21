Учения чешских и нидерландских военных в составе вооруженных сил НАТО прошли в Литве. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Как пишет издание, солдаты тренировались выживать в суровых погодных условиях. Одна из главных задач — научиться строить убежища при холодной погоде. «Важно не делать постройку слишком высокой, — приводит Defence Blog слова рядового пехотинца. — Горячий воздух поднимается, а холодный спускается к земле. Чтобы оставаться в тепле, нужно быть ближе к теплому воздуху».

Нидерландцы также практиковались в подледном нырянии, в воду они погружались со всем оборудованием. Чехи упражнялись в маскировке своих позиций. «Мы тренируемся в такой погоде, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях», — сказал чешский лейтенант и заместитель командира роты.

Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно.

В январе британские ВМС объявили, что проводят первые операции на Крайнем Севере. Их задачей является обеспечение безопасности в Арктике. Элитные отряды проходят учения за полярным кругом при температуре до минус 30 градусов.

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