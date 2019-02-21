Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в четверг о намерении отправить в отставку правительство республики.

«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны… Считаю, что правительство должно уйти в отставку», – говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Акорды, передает телеканал «Мир».

По мнению президента, новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

Назарбаев рассказал, что на ближайшем съезде партии «Нур Отан» предложит ряд мер, направленных на усиление социальной поддержки и повышению качества жизни людей. на эти цели из бюджета и Национального фонда будут выделены немалые средства.

Эти деньги будут направлены на усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоев населения, серьезное изменение политики развития регионов.

По словам Назарбаева, средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению, за всем этим будет установлен контроль.

Подробнее по всем направлениям президент пообещал рассказать на съезде партии «Нұр Отан».

Minval.az