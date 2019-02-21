Необходимо удвоить усилия по разрешению неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на открытии зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Выступая президент ПА ОБСЕ отметил, что конфликты в регионе Южного Кавказа остаются по-прежнему нерешенными.

«На высоком уровне предпринимаются интенсивные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и сокращения напряженности вокруг него, в то же время отсутствует прогресс по решению конфликта в Грузии», — заявил Г. Церетели.

Он призвал удвоить усилия для решения этих конфликтов, приведя «пример успешной дипломатии» в случае с подвижками в рамках приднестровского конфликта.

Minval.az