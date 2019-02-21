В 2017 году ВМС США представили общественности Laser Weapons System. СМИ сразу отметили эту систему как первое и единственное активное лазерное оружие, устанавливаемое на боевом корабле.

Теперь эстафету подхватили и американские ВВС. Они планируют установить боевые лазеры на многоцелевые истребители F-35 уже к началу 2020 года.

Министерство обороны США опубликовало доклад, который называется «Обзор противоракетной обороны 2019 года». В этом документе рассказано о планах по обеспечению безопасности США от ракет противника. В докладе имеется и раздел об оснащении F-35 лазерным оружием, которое сможет уничтожать ракеты на пути их движения к цели.

В действительности технология лазерного оружия не является новинкой для военно-воздушных сил. Исследовательская лаборатория уже в течение нескольких лет проводит соответствующие исследования на базе ВВС в Киртланде.

Официальный интернет-ресурс этого подразделения говорит о том, что работы сконцентрированы на проектировке мощных электромагнитов, а также о направленной энергии и электронной оптике. Работники лаборатории проводят тестирование разрабатываемого оружия на земле, но уже ведется подготовка к проведению испытаний непосредственно во время полета, передает militaryarms.ru.

Одна из ключевых программ, называется «Оборонительный лазерный демонстратор высокой энергии» (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, SHIELD). Эта установка предназначена для уничтожения воздушных целей путем облучения их мощным лазером, установленного на борту самолета. Для такой системы мощностью 30 кВт аккумуляторные батареи могут обладать массой в 300 фунтов (136 кг) и при этом занимать объем до половины кубического метра.

Основное достоинство этой системы вооружения заключается в том, что цели можно поражать, не сжигая их полностью — таким образом снижается вероятность потерь среди гражданских лиц на поверхности земли.

Появление лазерного оружия предоставляет летчикам новые возможности. Например, пилот сможет сопровождать одновременно несколько целей и оперативно переключаться с одной на другую. Это позволит F-35 вступать в ближний воздушный бой одновременно с несколькими машинами противника.

Minval.az