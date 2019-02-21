Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий представила законопроект, предусматривающий введение новых жестких санкций против России за ее предполагаемое вмешательство в выборы в США и роль в украинском конфликте.

Таким образом законодатели вновь пытаются вынудить президента США Дональда Трампа ужесточить позицию Вашингтона в отношении Москвы, сообщает агенство Рейтер.

Один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, назвал его “законопроектом о санкциях из ада”.

Ниже приведены ключевые положения законопроекта, получившего название “Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года” (DASKA), объявление о котором ударило по российским финансовым рынкам. Конгресс пока не приступил к рассмотрению законопроекта. Предыдущая версия законопроекта в прошлом году не прошла через Конгресс.

Против чего нацелен DASKA? Во первых, против предполагаемой киберактивности. В течение 60 дней с момента принятия DASKA президент должен ввести санкции в отношении любых лиц, в том числе любых финансовых институтов, которые, по его мнению, сознательно участвуют в значимых сделках с любыми лицами в России, которые поддерживают или способствуют злонамеренным действиям в киберпространстве; сознательно принадлежат или контролируются, или сознательно выступают или стремятся выступать, напрямую или косвенно, в интересах или от имени лиц, участвующих в описанных выше значимых сделках.

Во вторых против предполагаемой коррупции. В течение 180 дней с момента принятия DASKA президент должен ввести санкции в отношении политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконной и коррупционной деятельности, напрямую или косвенно, от имени президента России и лиц, действующих в интересах или от имени таких политических фигур, олигархов и персон; российских структур с участием государственного капитала, которые способствуют незаконной и коррупционной деятельности, напрямую или косвенно, от имени президента страны; членов семей лиц, перечисленных выше, или тех, кто получает значительную выгоду от подобной незаконной и коррупционной деятельности, и лиц, включая финансовые институты, участвующих в значимых сделках с упомянутыми выше лицами.

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