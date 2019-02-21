Компания израильского военно-промышленного комплекса Israel Aerospace Industries в рекламном ролике своих систем противоракетной обороны (MRSAM) показала уничтожение российских вертолетов. Ролик был продемонстрирован в рамках выставки Aero India 2019, передает РИА Новости.

В рекламе, которая была показана на экране у стенда компании, ракета уничтожает российские вертолеты Ка-50 «Черная акула».

Ка-50 предназначен для поражения живой силы противника, огневых точек и боевой техники. «Черная акула» поступила на вооружение в 1995 году.

Как сообщил ранее Minval.az, Израиль презентовал «убийцу» российских ЗРС С-300 и С-400.

Minval.az