Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон оказался в центре скандала. Фирму 31-летнего бизнесмена Джеймса Миддлтона обвинили в пропаганде нацизма и антисемитизма. Как оказалось, его компания Boomf, рассылающая по почте персонализированные поздравления в виде коробочек с конфетти и сладостями, среди прочего создавала упаковку, украшенную свастикой, а также изображениями концентрационных лагерей, еврейских кладбищ и нацистского лозунга «Кровь и почва».

Как сообщает издание Daily Mail, об этом сообщила бывшая сотрудница компании, которая была шокирована, увидев такую продукцию. Она говорит, что указала персоналу на то, что это может считаться «преступлением на почве ненависти», однако ее мнение проигнорировали. Заказ клиента был выполнен и отослан. Хотя компания могла отклонить этот скандальный заказ. После этого женщина, чье имя не разглашается, уволилась.

Агентство новостей INS решило в качестве проверки заказать в Boomf коробочку аналогичного дизайна. И вскоре получило свой заказ, после чего опубликовало фото.

В компании уже пообещали «пересмотреть свою политику», и заявили, что подобное не повторится. Как утверждают в фирме, еженедельно они обрабатывают более полумиллиона разных изображений.

Джеймс основал компанию Boomf в 2013 году, но пока она приносит ему миллионные убытки. Ранее шурину принца Уильяма принадлежала компания, специализирующаяся на выпечке тортов, однако она прогорела. В настоящее время Джеймс Миддлтон вынужден работать гидом в одном из шотландских отелей, который принадлежит свекру его сестры Пиппы — мультимиллионеру Дэвиду Мэттьюсу.

Minval.az