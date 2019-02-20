Ford представил новый Focus ST — «заряженный» хетчбэк, объединивший в себе технологии спорткаров Mustang и GT.

Как пишет «Лайф», новый Ford Focus построен на базе модульной архитектуры С2 с более жёсткой конструкцией и независимой задней многорычажной подвеской с втулками, которые могут автоматически менять жёсткость, исходя из направления нагрузки.

Машина будет доступна в двух вариантах: с бензиновым 2,3-литровым двигателем EcoBoost мощностью 280 л. с. на шестиступенчатой «механике», или семиступенчатом «автомате», или же с дизельным двухлитровым мотором на 190 «лошадок» и шестиступенчатой механической коробкой.

Отмечается, что дизельная модификация является самой мощной в истории модели.

Minval.az