В Ереване произошло ЧП — гражданин вместе с дочерью пытался проникнуть в здание правительства, чтобы совершить самосожжение в знак протеста.

По информации Shamshyan.com, дежурные полицейские заметили мужчину, оценили состояние и предотвратили инцидент. Затем мужчина был доставлен в полицейский отдел. При нем обнаружена легковоспламеняющаяся жидкость, с помощью которой он собирался совершить самосожжение. По данным источника, это житель Гюмри 54-летний Арутюн П. По факту происшедшего подготавливаются материалы. О причинах, толкнувших мужчину на крайние меры, не сообщается.

Minval.az