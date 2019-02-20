Минобороны России опубликовало кадры испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, весной ожидается спуск на воду первой атомной подлодки — носителя «Посейдона».
Минобороны России опубликовало кадры испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, весной ожидается спуск на воду первой атомной подлодки — носителя «Посейдона».
Дата: 2019/02/20 17:47
Раздел: Армия
Просмотров:
44
Азербайджанские военнослужащие продолжают свое участие в Международных зимних учениях – 2019, проходящих в городе Карсе Турецкой Республики.
Покупка Арменией 12-ти российских истребителей Су-30СМ является лишней тратой денег, заявил военный эксперт Ван Амбарцумян.
Израильская компания «Aeronautics» объявила о заключении многомиллионного контракта с Азербайджаном
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО
Зенитно-ракетные комплексы «С-300 ПС» и «С-300 ПТ», находящиеся на вооружении Вооруженных сил Армении, для них обычная цель, считает Амбардзумян
Находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел вооружение, технику и
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся в Абу-Даби по приглашению вице-президента, премьер-министра и министра обороны
Находящийся с визитом в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы с заместителями командиров по работе с личным составом.