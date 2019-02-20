Минобороны России опубликовало кадры испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, весной ожидается спуск на воду первой атомной подлодки — носителя «Посейдона».

Minval.az