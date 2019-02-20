Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в директоре Национальной разведке Дэниеле Коутсе, который занимает эту должность почти два года, сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, президент США рассматривает возможность увольнения Коутса. Отмечается, что его возможное скорое увольнение обеспокоило некоторых чиновников из администрации Д.Трампа.

Источники рассказали, что глава нацразведки США никогда не был для американского лидера приближенным советником или доверенным лицом.

Д.Трамп разочарован его публичными выступлениями, которые подрывают политические цели главы государства, особенно в отношении прорыва в разоружении Северной Кореи, сообщили источники.

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